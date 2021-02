Tellijale

Viimastel aegadel olen Helmese asutaja Jaan Pillesaarega, kes on Eesti üks juhtivaid tehnoloogiaettevõtjaid, mõtelnud Eesti majanduse ja riigisektori probleemide ja väljakutsete üle.

Läänemaailma demokraatlik ja turumajandusel põhinev ühiskonnamudel on surve all. Üha süvenev vahe väga rikaste ja teiste ühiskonnaliikmete vahel on pannud kahtlema meie ühiskonnamudeli jätkusuutlikkuses. Populistlikud liikumised kasutavad inimeste rahulolematust enda kasuks, et meie demokraatlikku süsteemi rünnata.

Need poliitilised jõud, kes võitlevad populismi vastu ja demokraatia poolt, vajavad majanduspoliitilist platvormi, millega seista üha kasvava sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse vastu. Eriti tähtis on see, et riiklikud toetused oleksid piisavalt fokusseeritud ja raha läheks ainult nende abistamiseks, kelle toetamine on hädavajalik.

Meil on vaja majanduspoliitilist mudelit, mis võimaldab saavutada vasakpoolsete parteide eesmärki toetada ühiskonna vaesemaid, aga teha seda nii, et see samal ajal suurendaks majanduse efektiivsust ja kasvuvõimalusi, mis on alati olnud parempoolsete parteide eesmärk. Nii saaksid uuest majanduspoliitikast kasu kõik ühiskonnaliikmed.