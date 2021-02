Kui Euroopa Liidu elanikkonnast on alla nelja protsendi vaktsineeritud koroonaviiruse vastu, siis Inglismaal on juba ligi viiendik inimesi saanud vähemalt esimese doosi. Möödunud nädalal oli Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sunnitud tunnistama, et EL alahindas vaktsiinide tootmise komplekssust. Enamgi veel, von der Leyen võrdles ELi tankeriga, mille manööverdamisvõime on väga aeglane. Inglismaa käitus Euroopa Komisjoni presidendi arvates kiirkaatrina. Ja tal on õigus. EL sõlmis näiteks lepingu AstraZenecaga kolm kuud hiljem kui Inglismaa. Aeglasest vaktsineerimisest on kujunemas ELi läbi aega suurimaid fiaskosid.