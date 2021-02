Kultuuri lühiuudised

Andre Hinn on andnud kontserte Eestis ja Saksamaal, esinenud koos Pärnu linnaorkestri ja Eesti riikliku sümfooniaorkestriga dirigent Jüri Alperteni juhatusel. Klavessinisti ja pianistina on ta osalenud orkestri Junge Philharmonie Köln turneedel. 2009. aastast on ta Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooli õppejõud. TPM