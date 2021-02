Eesti ala vabanes mandrijääst kümme tuhat aastat tagasi. Evolutsiooni ajaskaalal on see üürike aeg. Siis algas Eesti looduse taasasustamine, mis pole siiamaani lõpule jõudnud – suur osa siin elavaid liike on meie aladele tulnud alles viimaste aastatuhandete jooksul ja meie ökosüsteemid on siiamaani suhteliselt liigivaesed.