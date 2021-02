Hävinuks loetakse karuputk praegu 620 hektaril, kuid alles on veel 2200 hektarit karuputke kasvualasid. Muidugi kuulub nende hulka palju alasid, kust karuputk on peaaegu kadunud, aga seemnest tärkab endiselt mõni taim. Seepärast käime veel kaks-kolm aastat pärast esialgset taimede kadumist alasid kontrollimas, et töö luhta ei läheks. Leitakse ka uusi kolooniaid, kuid kuna osa on edukalt tõrjutud, siis üldpindala on viimastel aastatel vähenenud.