Magevees elavaid vähiliike on maailmas umbes 600. Süstemaatikud on need jaganud kolme sugukonda, kellest kaks elavad põhja- ja üks lõunapoolkeral. Kõige rohkem liike on idajõevähklaste sugukonnas, kes elavad peamiselt Põhja-Ameerikas. Jõevähklaste hulka kuuluvaid liike on vaid kümmekond, neist pooled Euroopa ja pooled Põhja-Ameerika päritolu.