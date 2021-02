Luksuslikud pildid luksuse näilisusest

Tartu noore kunsti oksjoni tutvustustes on kunstikriitik Indrek Grigor juba aastaid kommenteerinud, et Kadri Toom on kõige parem asi, mida Eesti graafikal praegu pakkuda on. Toome erilisus seisneb esiteks autoritehnikas – ta teeb värvilist graafikat ning ühes töös segab kokku mitmeid võttestike, sh tsüanotüüpiat ja monotüüpiat. Maalikunstnikule omaselt keskendub ta rohkem värvile kui joonele. Iga teos on ainueksemplar. Teisalt on Toom ka tundliku kontseptsiooni looja. Esmapilgul puhtesteetilised pildid kätkevad endas ka läbimõeldud sisu.