Prokurör ei välista Krachti kättemaksu vabastamisel

Kaitsja Oliver Nääs märkis, et luges koos Krachtiga naisele esitatud etteheited ega saa aru, kus ja millal see kahtlustus on tekkinud. Prokuratuur on öelnud, et Kracht küsis ettevõtja Hillar Tederilt raha, kuid pole öeldud, kus või millal see toimus.