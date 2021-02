«Meie pakendeid kasutati desovahendite tootmises. Esimese laine ajal oli see uudne ja moodne, aga kui selgus, et nakkus pindade kaudu ei ole nii hirmus, siis see ärisuund enam nii uhkelt ei õitsenud,» ütles Lemendik. Sellest hoolimata lõikasid nad koroona-aastalt suurt kasu. «Prognoosisime aastaks seitsmeprotsendilist kasvu, aga tuli 17 protsenti ehk 50 miljonit ühikut rohkem,» kiitis Lemendik. Kaasa aitas seegi, et osa konkurente ei saanud segastel aegadel nii kiiresti varustada, aga Metaprint oli oma toodetega kohal. «Lisaks pidid inimesed piirangute survel koju jääma, aga inimene on praktiline, paljud üle kogu maailma tegelesid oma huvidega ja nende kõikide jaoks on vaja aerosoolpakendeid,» selgitas Lemendik.