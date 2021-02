Nele Kullerkupp: Rahandusministri amet on väga vastutusrikas, kas olete selleks valmis?

Ma olen valmis selleks, et anda endast parim. Kui Kaja Kallas mulle selle ettepaneku tegi, siis tema põhjendus oli seotud just nimelt minu varasemate kogemustega parlamendi rahanduskomisjoni töös.

Kullerkupp: Kas see tuli teile üllatusena, et selline ettepanek tehti?

Ma seadsin iseendale eesmärgi, et keskendun läbirääkimistele ja proovin teha nii palju kui võimalik, et valitsus sel korral ka päriselt sünniks. Mul ei olnud aega mõelda selle üle, kuidas vastutusjaotus jaguneb või kas ma üldse peaksin või võiksin kuuluda valitsusse.

Kullerkupp: Et see valitsus sünniks? Ehk siis Reformierakond soovis iga hinnaga võimule saada?

Soovisime, et praeguses keerulises olukorras saaks Eesti valitsuse, kes ei peaks keskeltläbi korra nädalas vasakule ja paremale vabandama. Kas oma liitlaste või siis riigi sees mõne inimgrupi ees, keda parasjagu mõni valitsuse liige on solvanud. See oli tõesti meie eesmärk.