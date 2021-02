Tunded on sõnumikandjad

Nagu kõik emotsioonid, on ka viha eelkõige sõnumitooja. Kui telefonile saabuva sõnumi põhjal saab infot, kas peab kellegagi kohtuma või kuhugi jõudma, annab ka emotsioon informatsiooni selle kohta, kuidas käituda. Rõõmu korral saab aru, et toimunu on olnud positiivne, juhtunud on midagi head või kasulikku. Kurvastamine toob kaasa arusaamise, et millestki on kahju või et millegi kaotus on olnud oluline. Mida järeldab aga inimene, kes tunneb end vihastavat? Võimalik, et ta kogeb, et teda ei väärtustata, tema arvamust ei peeta oluliseks või et ta soovib kontrollida kontrollimatut.