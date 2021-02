Borrelli nõrkus pole varem nii selgelt esile tulnud. Tõsi, võrdluses USAga on tema joon inimõigusi rikkuva Hiina suhtes olnud küllalt tagasihoidlik, kuid see pole sisaldanud nii nähtavat fiaskot, nagu Moskvas ilmsiks tuli.

Selles olukorras tuleb meil mõelda Euroopa välispoliitika kujundamise võimalustele. Me ei tea, milline on uue välisministri võime seda teha, aga kui positiivselt mõelda, on tal võimalus üllatada.