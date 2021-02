Karantiin maa all. Eesti ei saa kuidagi lahti massihooldekodudest

Eelmisel kevadel, 1. aprillil kirjutas veebiajaleht Elva Uudised, et Hellenurme hooldekodu on koroonaviirusest puhas. Kolme päeva pärast avastasid kohalikud, et Hellenurme mõisa soklikorruse aknas põleb tuli. Aknast paistis voodi, kus lamas mees. Uurimise peale avas ta akna ja rääkis, et ta toodi sinna üle tee asuvast hooldekodust ja pandi mõisa keldrisse luku taha karantiini. Mees väitis, et on hoones üksi ja ilma järelevalveta, kuigi toitu talle tuuakse ja ruumis on soe. Postimehe valduses on ka juhtumi videosalvestis.