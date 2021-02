Eesti lühiuudised

Riigikogu aseesimeesteks said Pevkur ja Seeder

Estonia dokumentalistid mõisteti õigeks

Rootsis mõisteti eile kohut dokumentaalfilmi «Estonia – leid, mis muudab kõike» tegijate üle, kes prokuratuuri süüdistuse järgi olid rikkunud hauarahu. Prokurör nõudis sukeldumise korraldanud meestele tingimisi vangistust ja trahve, kuid kohus otsustas filmitegijad Henrik Evertssoni (pildil) ja Linus Anderssoni õigeks mõista, vahendab STT. Süüdistuse järgi rikkusid filmitegijad vrakile sukeldudes Rootsi hauarahu seadust. Kohus otsustas siiski, et kuna mehed tegutsesid rahvusvahelistes vetes ja Saksamaa lipu all registreeritud laeval, siis Rootsi jurisdiktsioon neile ei kohandu. Saksamaa ei ole allkirjastanud rahvusvahelist lepingut parvlaeva Estonia hauarahu kohta. PM

Raik astus sotside juhatusest tagasi

Narva linnapea Katri Raik astus peale Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimehe koha tagasi ka juhatuse liikme ja Ida-Viru piirkonna juhi kohalt. Põhjuseks oli liigne töökoormus. «Ma ei ole jõudnud osaleda juhatuses, ma ei ole juhtkonna koosolekutele jõudnud. Oleks lihtsalt ebaaus olla nimekirjas ja mitte midagi teha,» rääkis Raik. «Selleks et oleks sott selge, tegin sellise otsuse. Mitte nüüd üleliia kerge südamega. Ametite vastuvõtmiseks on iga aeg hea ja loobumiseks on iga hetk halb.» PM