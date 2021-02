Keegi ründas suure haigla ülemarsti. Valitsuse koroonakriisi teadusnõukoja liikmed saavad kahtlasi kõnesid. Usutakse, et vaktsiinid ja uue põlvkonna sidelahendused tapavad ning ainus asi, mis tervise päästab, on regulaarne puhastusvahendi sissevõtmine. Enne kui CERN suure hadronipõrguti tööle pani, räägiti, et see toob kaasa hukatusliku ahelreaktsiooni, umbes nagu vene kodukeelega õpilased hävitavat eestikeelse kooli.