Berliin tahab hoida Nord Streami ja Navalnõi küsimusi lahus

Eelmisel nädalal alustas Venemaa laev Fortuna pärast enam kui aasta kestnud pausi taas Nord Stream 2 torude paigaldamist Taani vetesse. Pildil alus mullu septembris Saksamaal Wismari sadama lähistel. FOTO: Graphic News Ltd

Hoolimata laialdasest rahvusvahelisest vastuseisust on Saksamaa valitsus vankumatult gaasitrassi Nord Stream 2 lõpuni ehitamise poolt, rõhutades, et tegu on vaid majandusprojektiga ning seetõttu ei tohiks seda kohelda osana Venemaa-poliitikast.