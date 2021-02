Majanduse lühiuudised

Elron ostab Škodalt 56 miljoni eest kuus elektrirongi

Škoda Vagonka ning Škoda Transportationi konsortsium sõlmisid AS Eesti Liinirongidega (Elron) lepingu kahesüsteemsete elektrirongide tootmiseks ja tarnimiseks. Kuue rongi hind on 56,2 miljonit eurot. Hankelepinguga kaasneb ka viieaastane hooldusvaruosade ja -materjalide pakett. Uute rongide maksimaalne kiirus on 160 kilomeetrit tunnis ning neisse on planeeritud vähemalt 270 istekohta, sealhulgas 48 esimese klassi kohta. Lisaks on rongides ka spetsiaalsed kohad ratastoolis reisijatele, lapsevankritele ja jalgratastele. BNS