Välismaa lühiuudised

Serebrennikov kaotas teatrijuhi koha

Mainekas Vene lavastaja Kirill Serebrennikov, kes sattus eelmisel aastal pettuseskandaali, kinnitas eile, et Moskva ametnikud lõpetasid tema lepingu teatrijuhina. Moskva kohus mõistis Serebrennikovi juunis väidetava pettuse eest kolmeks aastaks tingimisi vangi. Lavastaja toetajate sõnul olid kohtuasja tagamaad poliitilised. «Gogoli keskus kui teater ja idee elab edasi,» kirjutas lavastaja. Serebrennikovi süüdimõistmist ja kohtlemist on taunitud nii Venemaal kui ka välismaal kunstnikuvabaduse piiramisena. Vene presidendi Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov ütles eile, et Kremlil ei ole Srebrennikovi Gogoli keskusest kõrvaldamisega midagi pistmist. AFP/BNS