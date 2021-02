WHO missioon jäi Hiinas loodetud vastusteta

Hiina uurimismeeskonna juhataja Liang Wannian märkis, et kuigi ühelt loomalt teisele edasikandumine on kõige tõenäolisem seletus, ei ole veel algseid viiruskandjaid tuvastatud, kirjutab AFP. Samuti ei leitud Liangi sõnul märke sellest, et viirus oleks enne 2019. aasta detsembrit Wuhanis levinud.