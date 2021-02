Kunst ilusasti riietatud inimesele

Bencicova CVs paistavad kõigepealt silma nimed, nagu poole Euroopa riikide Vogue’id, ELLE, I-D, Dazed and Confused ja muud moega suuremal või veel suuremal määral tegelevad ajakirjad. Ta on pildistanud brändidele Gucci, Cartier ja Nehera. Ka on ta teinud koostööd molekulaarbioloogia instituudiga Austrias või Berliini muusika- ja visuaalkultuuri festivaliga Atonal. Selle nimekirja põhjal võib teha järeldusi ka fotode välimuse ja meeleolude kohta. Need on külmad, steriilsed ja moodsad; hallide, metalsete ja kahvatute toonidega. Eelkõige on need fotod aga morbiidsed.