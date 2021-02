Esialgu on kõik nagu muinasjutus kombeks: Kornukoopia (Küllusesarve) kuningriigis valitseb rikkus ja rahulolu, valitsejaks on leebe, aga edev ja üsna totakas kuningas. Teda ümbritsevad tublid alamad, kes küpsetavad nii hõrke kooke, et isegi naaberriigi kuningas on nõus nende aastavaru eest oma tütre maha kupeldama. Meepotis on üks tõrvatilk: legend riigi soises põhjaosas elavast müütilisest koletisest Ickabogist, kes röövivat loomi ja inimesi.