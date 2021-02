Suur soojusesoov kõledas ilmas

Ballett «Tramm nimega Iha» on võimaldanud näha väga erinevaid karaktereid ning jälgida erinevate Blanche’ide teekonda vaimuhaiglasse: kuigi sinna viinud sündmuste jada on sama, on igal naisel (Alena Shkatula, Luana Georgi, Eve Mutso* ja Marika Muiste kehastuses) olnud ainult temale omane tegude ajend.