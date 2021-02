Õhk ei saa paksuks mitte ainult droonidest, vaid ka reeglitest

Tellijale

Mis seos on teil endal droonidega ja nende liikluse korraldamisega?

Töötan juba mõnda aega maailma ühes juhtivas lennujuhtimise ja drooniliikluse korraldamise tarkvara tootvas firmas Frequentis. Minu vastutusalas on ennekõike avaliku korra tagamisega ja sõjaväega seonduvad projektid. Olen firmasiseselt ka kaitsevaldkonda puudutavate droonide avastamise ja juhtimise projektide koordinaator.

Droonid on ühtpidi ju väga ahvatlevad: kui maanteed on sellised üsna ühemõõtmelised kulgemisteed, siis õhus on ruumi kõvasti. Teisalt, päris meelevaldselt ju tulevikus ka õhuruumis liikuda ei saa. Millised on need lahendused, mida drooniliikluse jaoks praegu luuakse?

Lühike vastus oleks, et turul pakutakse äppe, mille kaudu droonide operaatorid saavad informatsiooni aladest, kus võib ja kus ei või lennata. Hetkel on suuremaks probleemiks aga valdkonna väga napp reguleeritus, mis puudutab madalamas õhuruumis tegutsemist, kus suurem osa droonidest ringi askeldavad. Euroopa Liit on küll hakanud lennuliikluses tuntud põhimõtete eeskujul olukorda korrastama ja reguleerima droonidega seonduvat, kuid pikk tee on veel minna. Põgusalt tasub mainida valdkondi, mis vajavad esmalt reguleerimist. Alustaks suuremate droonide kohustuslikust äratundmise süsteemidega varustamisest, et oleks võimalik luua ühtne õhupilt.