Eesti firma ehitab uue põlvkonna tarkvara, millega hakatakse disainima Euroopa kosmosemissioone

Kui sind pole kosmoses, siis pole sind olemaski – taaskäivitunud kosmosevõidujooksu ja suurema hulga satelliitide kosmosesse lennutamise kontekstis üsna ajakohane ütlus. Kui osa neist satelliitidest on autonoomsed ehk need toimivad ka ilma inimese juhtiva käeta, siis teiste juhtimine eeldab siiski maapealsete meeskondade ühistegevust. Kuidas see kõik kokku panna, on aga paras planeerimise ja logistika pähkel.