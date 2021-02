Kirjavahetuses Terviseametiga toimus kummaline vaktsiinikauplemine

Meenutagem, mis juhtus. 7. jaanuaril saatis Margus Ulst Tartu Rotary klubile kirja, milles palus «riskirühma» kuulujaid vaktsiinile: «Kes on riskirühm? Üldjuhul üle 65 a inimesed või muudel põhjustel.» Isegi riigihaiglate personali kaitsepookimine oli siis vastalanud ja erakliinikute järg veel kaugel. Kristo Ausmees, kes juhib Medita erakliinikut, saatis Ulsti kirja nördinult terviseameti juhile Üllar Lannole ja sotsiaalminister Tanel Kiigele edasi. Lanno kurtis järgnenud ööl Ulstile, et talle on jäänud «mõistmatuks tema (Ausmehe – toim) motiivid saavutada eesmärk iga hinna ja pigem halva kui korrektsuse ja heaga».