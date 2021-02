Andrzej Duda: Kesk-Euroopa kui jagatud püüdluste kogukond

Uus kümnend 21. sajandil on just alanud. See on ebakindluse kümnend tingituna ülemaailmsest pandeemiast ja selle tagajärgedest, aga ka lootuse kümnend. Uus kümnend toob kaasa võimalused tsivilisatsiooni ja majanduse taastumiseks, sealhulgas ka võimaluse luua maailm, mis on parem, õiglasem, rohelisem ja mis austab kestliku arengu põhimõtteid. Vaadates tulevikku, otsime piirkondi, millest saavad dünaamiliste ja positiivsete muutuste keskused.