Kombainimüük pisut kahanes

Kolmanda müügitulemuse tegi eelmisel aastal kombainimudel New Holland CX8.90. FOTO: New Holland

Kui näiteks 2018. aastal müüdi Eestis 92 teraviljakombaini, mis kandsid seitsme tootja kaubamärki, siis mullu läks kaubaks 67 kombaini. Seega teatav langus on kahe aastaga toimunud, ent see võib olla põhjustatud asjaolust, et meie turg on sedavõrd väike, et agrofirmade vajadus uute kombainide järele pole praegu haripunktis. Teisalt on väiksema müügi taga koroonapandeemiast tingitud ebakindlus, mis ei soosi suuri investeeringuid tegema.