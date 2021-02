Tänu nüüdisaegsele digitaalühiskonnale on massihüsteeriate esilekutsumine olnud juba terve kümnendi vältel käkitegu iga digiturunduse asjatundja käes. Viimastel aastatel on need nipid avastanud ka reitingujanused poliitikud, kes ahvivaimustusega uue masinavärgi nuppe tundma õpivad. Nii Eestis, USAs kui mitmel pool mujalgi.

Poliitikud käituvad kui kolmeaastased, kes sünnipäevaks saadud veepüssiga kõiki vastutulijaid kastavad ja ise mõnusalt naeru pugistavad. Jah, see on ju kõigest vesi, ütlevad nad. Märkamata, et püssist välja pääsenud laskemoon on juba pisaratega üle ujutanud miljonite inimeste näod ja riided ning muutnud poriseks kõik tänavad ja pargid.