Raske aasta traktorimüügis suurt langust ei toonud

Aasta müügitulemusi kokku võtvate tabelite koostamine on traktorifirmadele olnud tundlik teema, sest neile on see konkreetne töötulemuste näitaja, mida mõistagi ka traktoritootjate peakontorid hoolsalt jälgivad. Seetõttu on erinevaid lähenemisi, mida arvepidamisse kaasata ja mida mitte, kuni selleni välja, mida üldse põllumajandustraktoriks pidada – kas teleskooplaadur ikka on klassikline põllutraktor, kas paarikümne hobujõuga pisi­traktorit ikka pidada täieõiguslikuks traktoriks jne.