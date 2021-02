Riik ei toimi nagu äriühing. Kui ettevõte tõmbab tegevust kokku, siis kõikides valdkondades, ka turvalisuses. Riigi puhul on see vägagi riskantne, sest segastel hetkedel on vajadus turvalisuse järele suurem. Samuti ei ole võimalik riigil osa funktsioone, nagu tehast, Hiina või Vietnami viia.