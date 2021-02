Sisekaitseõppe läbinud noored on teadlikud ja vastutustundlikud ühiskonna liikmed, kelle väärtushinnangud on paigas. Nad oskavad erinevates olukordades ise paremini hakkama saada ja teisi aidata. Sisekaitseõppe suurim väärtus on, et selle läbinud noored kannavad ohutuse ja turvalisuse põhimõtteid edasi oma suhtlusvõrgustike kaudu. Kindlasti panustab osa nendest ühiskonda tagasi sisekaitselise või riigikaitsega seotud elukutsevaliku kaudu. Samuti on sisekaitseõppe hea platvorm liitumaks vabatahtlikega (maa- ja merepäästjad, abipolitseinikud, sisekaitsereserv jne).