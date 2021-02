Karin Dean: kogu Myanmar kihiseb vihaselt nagu sipelgapesa

Enamik pikaajalisi Myanmari vaatlejaid tunnistab avalikult, et möödunud nädala esmaspäeval toimunud sõjaväeline riigipööre oli täiesti ootamatu. Aga ka kohalikud inimesed ärkasid üles teadmisega, et alustavad uut töönädalat värske, valimistel ülekaaluka häälteenamusega võitnud Aung San Suu Kyi juhitud valitsuse all.