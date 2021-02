Välismaa lühiuudised

Venemaa süüdistab Navalnõi abi riigireetmises

Moskva Basmannõi ringkonnakohus registreeris uurijate taotluse opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi abi Leonid Volkovi tagaselja vahistamiseks süüdistatuna riigireetmises. Navalnõi piirkondliku võrgustiku juht Volkov elab Leedus ning ta on olnud pärast mitme opositsioonijuhi vahistamist meeleavaldustel opositsiooni tähtis eestkõneleja. Kohtu teatel on Volkov pandud tagaotsitavate nimekirja, mis hõlmab mitut endist Nõukogude Liidu riiki, aga mitte Leedut. Vene juurdluskomitee teatas jaanuaris, et Volkovit süüdistatakse tagaselja internetis tehtud avaldustega alaealiste seadusvastastele tegudele õhutamises. Vene seadused võimaldavad karistada alla 18-aastaste meeleavaldustele kutsumise eest kuni kolmeaastase vangistusega. Leedu välisminister ja siseminister mõistsid hukka Venemaa püüdluse Volkov vahistada. Aleksei Navalnõi abikaasa Julia lahkus Venemaalt Saksamaale, teatas informeeritud allikas, kelle sõnul lendas Julia Navalnaja Moskvast Domodedovo lennujaamast Frankfurti. AFP/Interfax/BNS