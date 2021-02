Aas: valitsus võtab märtsis ette Operaili erastamise

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles riigikogu infotunnis, et uuel valitsusel on kavas nii Operaili kui ka Enefit Greeni erastamisega edasi minna. Operaili puhul oleks märtsis võimalik pidada kabinetiarutelu ja teha otsus, mil viisil ja kui palju sellest ettevõttest erastatakse. «Selles osas tõesti me oleme praktiliselt valmis,» kinnitas Aas. Samuti ei ole tema sõnul Enefit Greeni puhul ühtegi põhjust börsile minekust taganeda. BNS