Tallinlasi rõõmustas aurav laht

Kui Tallinnas on meri alles jäässe minemas, siis Soome lahe idapoolsemas osas on veel juba jääkaas peal. Seetõttu on Sillamäe ja Kunda sadamat külastavatel laevadel tekkinud raskusi jääs sõitmisel ning transpordiamet saatis sinna alates teisipäevast appi jäämurdja Botnica.