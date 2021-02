Eesti lühiuudised

Kütuse ümberpumpamisel rikkumisi ei tuvastatud

Teisipäeval Pakri lähedal alanud kauba laevalt laevale laadimisel (STS-operatsioonil) osalevatel laevadel on kõik nõuded täidetud, ütleb keskkonnaamet kontrollreidi tulemusena. Keskkonnaamet kauba laadimisel reostust ei tuvastanud. Lisaks võeti kontrollproovi kaubast ning tehti täiendavalt väävlikontroll. Proovid saadeti laborisse. Käimasolev STS-operatsioon toimub väljaspool hoiuala, ütleb ministeerium. Kuigi keskkonnaminister on palunud siseministril sellisteks laadimisteks lubade andmine ajutiselt peatada, oli teisipäevaseks laadimiseks luba taotletud juba varem. PM

Šoti kohus mõistis Eesti kanepikasvataja vangi

Šotimaa Selkirki šerifikohus kohus mõistis esmaspäeval aasta ja kaheksa kuu pikkuse vangistuse Eesti kodanikust 38-aastasele Aleksei Golovanile, kes sõitis Šotimaale tööle ehitusele, kuid hakkas pärast töö kaotamist tegelema kanepitaimedega. Golovan töötas kanepikasvatustes aednikuna ning sai selle eest palka. «Ta sai taimede hooldamiseks oma ülemuselt juhtnööre, paraku,» ütles prokurör. Golovan tunnistas kohtus, et käis kahel aadressil kanepitaimi kastmas ja hooldamas, kuid oma tööandja nime ta ei avalikustanud. Border Telegraphi teatel on Aleksei Golovan teeninud Venemaa relvajõududes, kuid praegu on Eesti kodanik. PM

25 Briti koroonaviiruse muteerunud tüve leiti Eestis teisipäevaks, kui analüüsitud oli üle 400 koroonaproovi geenijärjestuse.

Talvingu ründamise teine kahtlustatav andis end üles

Põhja-Eesti regionaalhaigla ülem­arsti Peep Talvingu (pildil) ründamise teine kahtlusalune, 54-aastane Toomas andis ennast eile hommikul ise üles. Postimehele teadaolevalt on tegu Toomas Erm Wilsoniga ehk Konksu-Tomiga, keda on seostatud Kemerovo kuritegeliku rühmitusega. Selle nädala teisipäeva hommikul pidas politsei kinni rünnakuga seotud 61-aastase mehe, kes andis toimunu kohta ütlused ja kinnitas uurijate versiooni, et rünnak ei olnud juhuslik ehk kurjategija ootas kannatanut ning oli ründamiseks valmistunud. PM

Riigi e-teenustesse ei pääse netipanga kaudu