Eesti Kirjastuste Liidu liikmete 2020. aasta enim müüdud raamat oli Heli Illipe-Sootaki «Mina hoolin Eestist», mille läbimüük oli 11 762 eksemplari. Teiseks jäi sama raamatu venekeelne väljaanne «Я забочусь об Эстонии!», mida müüdi 8512 eksemplari. Tegu on järjega mullu ilmunud Kätlin Vainola ja Elina Sildre ülimenukale raamatule «Minu Eesti seiklus», mis kujunes müüduimaks raamatuks Eestis 2019. aastal. Väärib märkimist, et kirjastuste liidu liikmete mulluse aasta müüduimate raamatute edetabeli esikümnes on koguni kaheksa lasteraamatut.