Elutööpreemia laureaat Enn Säde: kas mu elutöö on siis nüüd tehtud!?

«Kas see peaks siis tähendama, et mu töö on nüüd tehtud?» küsis Säde, kui elutööpreemia saamisest teada sai. Aga ei sugugi. Praegu on ta käsil dokumentaalfilmi «Linnutee tuuled» (1977, režissöör Lennart Meri, operaator Rein Maran) materjalide koondamine raamatuks, mis koondab endas Marani tehtud fotosid ning filmigrupi liikmete päevikumaterjale. Teine põnev töö on oma venna, kunstnik Ants Säde fotoarhiivi korrastamine, kus on ülipõnevaid fotosid 1950-1960ndate aastate Eesti kunstielust ja kunstnikest.