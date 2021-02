VIDEO. Täitsa teistmoodi talverõõmu!

Päike paistab üle Kõrvemaa kaunite kuplite, kibelen juba kangesti minekule. Kõige pisem meie seltskonnas on mu tütar Õnne, kes sai mõne päeva eest kaheksa. Pakume talle võimalust kogu matk laisalt tõukekelgu istmel kaasa teha, aga tüüp ei taha. «Ei-ei! Ma saan ise hakkama! Ma juba proovisin, et saan.» Põsed on pärast pakasest punased ja nägu särab rõõmust kui ladvaõun.