Küpseta sõbrapäevaks lihtsat ja hõrku mangokooki, ilma valge suhkru ja nisujahuta

Nii mõnigi kord kostis Eva Pärteli kõrva sõprade kurtmine, et veganikoogid ei maitse tavalistega võrreldes sugugi nii hästi. Võimalik, et enda oskamatusest, kuid esimesi internetist võetud veganiküpsetisi proovides tuli temalgi valdavalt pettuda.

Perfektsionistina oli Eva Pärtel aga seda meelt, et kuigi neis kookides peab mitmeid toiduaineid, ennekõike mune ja piimasaadusi asendama muuga, ei tohiks sellegipoolest maitses, kreemisuses, tekstuuris ega ahvatlevas välimuses latti alla lasta. Kogenud küpsetajana, kelle käe all tegutseb ka kokandusajakiri Perenaine.ee ja kes on kirjutanud viis küpsetiseteemalist kokaraamatut, võttis nõuks kummutada arvamus, nagu poleks veganikoogid sugugi maitsvad.