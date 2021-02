Laias laastus kehtib kukliteaduses tavaline talupojatarkus – meistri käest otse saab kõige värskemat kraami. Mida anonüümsemaks paisub tootmine, seda enam kahaneb ametiuhkus. Enda pagariäris on aga auasi üksnes taevalikult häid kukleid pakkuda, ja eilne on lootusetult vana. Seevastu toidupoodide lettidel säilib mõni kuklisarnane toode kirjade järgi viis (!!!) päeva. Kukleid on palju, häid nende hulgas paraku vähe.

Olen tulihingeline saiasõber, kuid vahtkummiga sarnanevat kuklit ja salapärase päritoluga vahukreemi, mis mõlemad suure tõenäosusega ka tuumasõja üle elaksid, ma päris kindlasti ei söö. Samamoodi kõõritan pika hambaga jahuvaba ja koorevaba elukat, kes end reipalt kukliks nimetab (kuid õnneks oskavad sel teemal sõna võtta mu veganitest sõbrad). Imehästi tehtud, hõrk ja värske klassika on see, mis mul keele alla viib. Siia autahvlile pääsesid pagarid, kes suudavad teha veelgi paremaid kukleid kui ma ise.

Kust saab parimaid vastlakukleid Eestis? Ajakirjanik pani neid tõe väljaselgitamiseks nahka 12 tükki. Siis jaks rauges ja tuli ära kuulata ka teiste kuklifännide kogemused. Igatahes on parimaid kukleid pakkuvad pagariärid nüüd kaardistatud! FOTO: Kristina Herodes

Põhjas

Tallinnas kehtib reegel: hea kukli nimel tuleb teha haak pagariärisse. Juba legendiks saanud kuulsad kukliparadiisid on Vesivärava kohvik Kadriorus, Buxhöwden Pagar Nõmmel ja Miidurannas, telemaja kohvik ja Olümpia Boulevardi kohvik. Kuklijumalanna Angeelika Kang pakub oma legendaarseid kardemonikukleid kohvikutes Levier ja Katherinenthal.

Kuid palju on ka pagariärisid, mida peamiselt kohalikud kuklisõbrad teavad ja armastavad, näiteks Kringel Uues Maailmas või Ääsmäe Külaplatsi kohvik. Alternatiivsemaid mekke, kus vahukoore asemel näiteks toorjuust, kitsejuust või mandlikreem ja moosidki peakokkade poolt peenelt paika timmitud, pakuvad Ristikheina kohvik, Rost, Nop ning Toomas Lääts. Kiita saavad ka Pagar Võtaks tatrakuklid, Karjase saia vastla-croissant’id, MyItaly mandlikreemikuklid. Tervislike alternatiividena ülistavad mu sõbrad Karu Talu ja Kahe Koka laktoosivabu kukleid ja Cacery by S ning Le Öko La vegani vastlakukleid.

Kalamaja kandis on samuti hulk väärt kuklipesi peidetud: Kalamaja Pagarid, Bekker, tibatillukene Koogipood... Veel leiab kuldaväärt kukleid Heidi Parki kondiitriärist, seal täiendab kerge kardemoniga kohevat saia viis eri täidist. Poleks osanud ettegi kujutada, et pistaatsia-maasika kukkel saab nii hea olla!

Tabasalus hiilgab kuklirindel Imelihtne kohvik. Aga kui juba kaugemale suunduda, siis Tallinna-Tartu mnt ääres Imavere ristis asuva Tikupoisi restorani kuklid olla nõnda head, et kõik maiad roolikeerajad peavad kindla peale kinni.

Tillu kodukohviku kuklid on hiigelsuured, hiigelmaitsvad ja vahukoor on toonitud peediga. FOTO: Tillu Kohvik

Lõunas

Kuulduste järgi jääb mulje, et mida enam Lõuna-Eesti poole liikuda, seda soojemaks muutuvad inimesed ja seda maitsvamaks saiad. Vähemalt kuklite kohta, mis mulle üles anti, allapoole ülivõrret ainsatki sõna ei pruugitud.

Kanepis pole kohvikut vajagi – mine kirikuesisele platsile, kus teisipäeva ja neljapäeva hommikul on oma kaubaga platsis kohalik superpagar. Kõik, kes maitsnud, kiidavad. Hästi toimiva külaelu ehe näide – kõik teavad, millal kuklit saab, ja kogunevad ostma. Otepää tee ääres on aga Nõuni pood ja selles poes kuldsete kätega pagar.

Tartu kui teaduslinn näib olevat esirinnas ka eksperimentaalkuklite poolest. Uhkeid musta värvi kukleid saab Newtoni kohvikust ja Toome kohvikust. Palju kiitust kuulen ka Saialille pagariäri aadressil, nende hitiks on brioche'i vastlakukkel, mille täidiseks mandlikreem ja kirsimoos.

Põĺvas asuv Tillu kodukohvik on kuulus saiaparadiis, kus kukkelgi vastlapäeva vääriline. Siinne vastlakukkel on tavapärastest suurem. «Vahukooremütsiga ja tingimata kardemoniga, meie meelest ei saa ilma selleta üldse magusat saia teha,» kõlab tegijate põhimõte. Variante on mitu – kamavahu, kirsimoosi, kaneeliga, isegi punapeediroosaks toonitud vahukoorega.

Võrumaa tagumises nurgas asub Kütioru lauamägi, aga sinna tasub sõita ka neil, kes lumelaual ei püsi – usaldusväärsete allikate sõnul leiab maailma parimad kuklit just sealt.

Idas

Ida-Virumaal Pühajõel teevad kuklite nime all tõelist maitsvat võlukunsti Kalle ja Inga Lember. Leiab üllatusmaitseid valge šokolaadiga, aga ka hõrku klassikat. Ida-Virumaal on kindla peale minek ka Pagarikoda. Rakvere parimad kuklid leiab kohvikust Päts.

Läänes

Pärnu kuklisõbrad nimetavad kohvikuid Mahedik ja Pastoraat, kuid kiidulaul kõlab ka Pärnu Keskuse taluturu kohviku aadressil. Juba lõhn pidi reetma, et kraam on värske ja ehe.

Hiiumaalt leiab imelisi kukleid Gahwa kohvikust ja Hiiu Pagarist.