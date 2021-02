Peibutav punane

Veebruarikuu võiks rüütada trikoloori toonidesse. Vahet pole, kas presidendi vastuvõtt toimub või mitte, ikkagi Eesti sünnipäevakuu. Kuid seal on üks leekivpunane erand, nimelt valentinipäev. Seega just paras aeg midagi punast selga tõmmata, et homsele väärikalt vastu astuda. Ja mis siin ikka süütukest mängida, selge see, et punane on seksuaalselt kõige provotseerivam toon. Mängus pole grammigi vähem kui kired ja südamed!