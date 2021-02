Miks mitte, kui neile rakendus leitakse. Põhiküsimus on mahtudes ja kasutusvaldkonnas. Samas tuleb arvesse võtta, et Eestis on ainult läänerannik sobilik kasvuala.

Siin on päris pikk tee veel minna. Tasuvus sõltub müügihinna ja tootmiskulude vahest, hetkel ei ole meil veel kumbki tegelikult teada, sest kasvatamine on kõige lihtsam osa protsessist – keerulisem on väljakorjamine ja turustamine. Minu hinnangul ei suuda me kasvatada selliseid karpe, mis kõlbaksid otse inimtoiduks – kui, siis ainult puljongi keetmiseks –, kõige lihtsam oleks ilmselt teha neist sööta.