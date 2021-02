EKI Keelekooli artiklis «Loomad ja inimesed» selgitasid Tiina Paet ja Lydia Raadik, et loomi ja inimesi puudutav sõnavara ühtlustub. Nende arvates näitab see, kui viimase aja keelekasutuses loomad seksivad, on rasedad ja sünnitavad, selle asemel et paarituda, olla tiined ja poegida, pelgalt tähenduse ülekannet eeskätt lemmikloomanduse laia leviku tõttu. Arvan aga, et sellise sõnakasutuse taga on pigem teadmatus sõnade tähenduspiiridest ja selles peaksid sõnaraamatud keelekasutajaid aitama.