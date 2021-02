Nõo reaalgümnaasium ja põhikool läksid kaugõppele

Tartu lähistel Nõos peavad nii reaalgümnaasium kui ka põhikool praegu toimima distantsilt, sest mõlemas koolis on tuvastatud koroonaviiruse levik. Nõo vallavanemat Rain Sangernebot (pildil) teeb üsna murelikuks see, et valda on nakkusjuhtumeid juurde tulnud.