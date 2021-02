Jüri Ratas on ilmselt Eesti lähiajaloo vastuolulisim peaminister. Leitmotiiv «Hoolega raiun sihti, teisalt lasen sel võssa kasvada» saatis Ratast läbi tema valitsusaja ja ilmestas peagu kõiki tema ettevõtmisi: olgu siis tegu suurema sotsiaalse õigluse ja sidususe tekitamise või koroonaepideemiaga. See siiski ei tähenda, et Ratasest ei jäänud midagi märgilist maha. Jäi küll. Vaadakem mõningaid eredamaid näiteid.