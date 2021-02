Triinu Epler: lapsevanema mured Covid-19 ajal

Olen kolme väikese lapse ema (vanused: viis, kolm ja kaks). Tänaseks on nad kõik alustanud ka lasteaiateekonda ning võiksin öelda, et saan nüüd jälle oma pilgu pöörata ettevõtlusele. Tegelikkuses see kõik nii lihtne muidugi pole. Praegusel ajal on iga väike tilk, mis ninast kukub, õpetajatele juba häirekell ja lapsed saadetakse koju. Iseenesest on see ju hea, kuna üldises plaanis ongi lapsed tervemad ja igasuguseid haigusi on Covidi ajal kindlasti vähem olnud. Küll aga ei kajastata minu arust piisavalt seda, kuidas lapsevanemad sellel ajal siis hakkama saavad.