Kui Eesti vetes kasvab meetrisele köiejupile umbes kolm kilogrammi rannakarpe, siis Läänemere lõunaosas viis kilogrammi ja ookeanis 10 kilogrammi. Kuid meie rannikuvesi on palju toitelisem, nii saab karbiköisi tihedamalt merre panna ning pindalaühiku kohta on saagikus sama. Need tulemused on sedavõrd paljulubavad, et sillutasid juba tee järgnevateks uuringuteks.