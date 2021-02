Lugejakiri: kes õpetaks pingutama?

Viimasel ajal süveneb minus veendumus, et ainus takistus andekate eesti laste piiritul arenguteel on kool ja õpetaja. Oh, kui neid takistusi ometi poleks, küll saaks siis erivajadustega arvestada ja elu oleks kui lill. Küllap sellest soovist ajendatuna sünnivadki püsiva järjekindlusega ideed haridussüsteemi aina edendada.