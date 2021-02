ÜLEVAADE. Horvaatia konservatiivid tahavad Poola eeskujul abordi keelata

Erakonda Horvaatia Suveräänid, millel on 151-kohalises parlamendis neli saadikut, esitasid eelnõu, mille järgi oleks abort lubatud vaid juhul, kui tulevase ema elu on ohus. Selleks et parlament asja arutama hakkaks, peab ettepanek saama 30 rahvaesindaja toetuse, vahendas Total Croatia News.